Раньше он отправил машину Tesla с манекеном.

Это станет последним шагом перед тем как отправить туда людей. Маск давно говорит о колонизации Красной планеты и он уверен, что человечество должно стать межпланетным видом.

Компания SpaceX активно работает над этим проектом. Космический корабль Starship уже готовится к миссии. По плану, он отправится на Марс в конце 2026 года. На борту будет не человек, а робот Optimus. Этого человекоподобного помощника Маск показал миру в конце 2024 года. Optimus уже доказал, что он умеет выполнять разные задачи и поручения от человека, теперь настало время проверить его работоспособность в условиях невесомости.

Маск рассказал об этом в своем аккаунте в X. Он отметил, что запуск без людей — это проверка технологий. Если все пройдет хорошо, то уже в 2029 году на Марс могут полететь первые колонисты. Но сам Маск считает, что 2031 год выглядит более реальным сроком.

SpaceX уже не раз удивляла своими запусками. Например, в 2018 году они запустили в космос машину Tesla с манекеном за рулем. Теперь очередь дошла и до роботов.