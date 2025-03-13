США хотели превратить вертолет в средство огневой поддержки с гаубицей на носу.

Исторически так сложилось, что американцы испытывают тягу к всему большому. Это касается и машин, и зданий, и кораблей. Не стали исключением и большие пушки, которые пытались ввернуть куда только можно и нельзя. Так автор издания The National Interest рассказал про попытки американских военных в 1960-е годы разместить на вертолете UH-1 «Хьюи» артиллерийское 105-мм орудие для поддержки пехоты ВС США во Вьетнаме.

Согласно публикации в TNI, вертолеты планировали снабдить 105-мм артиллерийской пушкой-гаубицей M102 для поддержки наступающей пехоты с воздуха. Тут стоит отметить, что UH-1, итак, использовали в этих целях, но только в качестве батарей пулеметов или носителей блоков неуправляемых ракет. Согласно задумке, арт-установку собирались разместить в носовой части машины, где также должен был сидеть наводчик и заряжающий. Кабина пилота смещалась в таком варианте назад, где у обычного «Хьюи» был десантный отсек для пехоты. Как именно планировали бороться с отдачей пушки такого калибра и сколько боезапаса вертолет должен был нести не указывается.

Что интересно именно в эти года в США прорабатывали самолеты артиллерийской поддержки, которые должны были барражировать в небе и вести артиллерийский огонь по поверхности. Кроме того, это не первая попытка американских военных разместить танковое орудие на борту летательного аппарата. Дело в том, что еще в 1942-м году во время Второй мировой войны, создавался проект среднего бомбардировщика B-25G с 75-мм танковой пушкой M4 для борьбы с японскими судами и военными кораблями. Проект создавали на основе орудия от танка M4 «Шерман» и линейного бомбардировщика B-25 «Митчелл».