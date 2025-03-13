Предположительно аналог «Ракушки».

Ни для кого не секрет, что военно-промышленный комплекс Поднебесной на настоящее время является одним из самых серьезных в мире. Поэтому нет ничего удивительного, что в Китае экспериментируют с военной техникой, создавая новые образцы БТР, БМП и танков. Так «Русская газета» на основе выложенной в сеть фотографии сделала вывод, что НОАК имеет или будет иметь боевую машину пехоты с комплексом активной защиты, способном сбивать ракеты и дроны, приближающиеся к бронемашине.

Согласно замечаниям авторов «Русской газеты», новая машина предположительно является переделанным под БТР изделием, которое ранее было боевой машиной пехоты. Кроме того, отмечается, что накрытая брезентом башня слишком маленькая для полноценной автоматической пушки и вероятно там установлен крупнокалиберный пулемет.

Добавим, что Китай одна из немногих стран мира, которая занимается разработкой и внедрением в войска комплексов активной защиты. Кроме них, сейчас такие проекты есть у США («Железный кулак»), Израиля («Троффи») и России («Арена»). В остальных развитых странах подобные проекты находятся на стадии разработки и ни о каком реальном использовании речи не ведется. Что интересно, первые КАЗ разработали в СССР в начале 1980-х годов. Система называлась «Дрозд» и устанавливалась на танки Т-55АД, которые состояли на вооружении Российской Федерации пока не вышли из строя и не были списаны.