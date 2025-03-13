О прошедших тестах рассказал основатель и глава проекта «Архангел» Михаил Филиппов.

В России работают над созданием мобильной лазерной установки, которая будет использоваться для поражения беспилотных летательных аппаратов. Как сообщает ТАСС, в Крыму прошли испытания перспективной противодроновой установки, которые показали эффективность луча, прожигающего самые разнообразные материалы в течении нескольких секунд. Разработкой занимаются специалисты всеросийского проекта по обучению пилотов беспилотников «Архангел», а некоторыми подробностями поделился с прессой их глава Филиппов.

Согласно данным из открытых источников, мобильная лазерная платформа находится на самой ранней стадии разработки и ее тактико-технические характеристики, как и внешний вид, пока не спешат публиковать. Имеется только информация, что лазерный луч способен прожигать одним импульсом несколько деревьев подряд, селективно кирпичи и листы металла. Пока установка наводится на цель вручную и не имеет средств обнаружения беспилотников, как и не указывается каким именно образом установка будет транспортироваться.

«Провели испытания боевой лазерной установки на расстоянии до цели 35 м. Луч прорезает дерево толщиной 15 см насквозь за 5-6 секунд, после прожигает еще 2-3 преграды. Силикатный кирпич дается примерно за минуту, металл толщиной 10 см — за примерно 10 секунд прямого воздействия», — заявил глава проекта «Архангел» Филиппов.

Создатели мобильного лазерного комплекса предполагают, что проект в будущем будут использовать для защиты критически важной инфраструктуры от ударов беспилотной авиации. Добавим, что во всем мире также работают над системами антидроновой защиты на основе высокоэнергетических технологий, в том числе в Китае, США и Великобритании.