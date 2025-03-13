Дальность достигается большим запасом топлива.

Новый американский бомбардировщик «Нортроп Груман» B-21 Raider будет намного эффективнее старого B-2 Spirit за счет увеличенной дальности полета без дозаправки. Этот фактор позволит использовать «Рейдер» более эффективно и для более широкого спектра боевых задач. Об этом на своих страницах пишет американское издание The National Interest, которое выпустило материал по поводу перспективного самолета для ВВС США.

Как пишет автор издания TNI, конструкторам компании «Нортроп Груман» удалось повысить дальность полета малозаметного бомбардировщика B-21 за счет использования более эффективного планера и размещения больших по размерам топливных баков. Этот фактор позволяет предположить, что новый американский бомбардировщик превзойдет в показателях дальностей полета без дозаправки старый B-2. При этом автор издания утверждает, что B-2 все еще находятся на боевых дежурствах, хотя их вывели из эксплуатации еще в начале 21-го века.

«Ожидается, что B-21 будет обладать удивительно большой дальностью полета без дозаправки. Новый бомбардировщик-невидимка, который должен заменить B-2, будет обладать большой дальностью полета благодаря большому запасу топлива, корпусу с малым аэродинамическим сопротивлением и современным двигателям», — пишет на своих страницах TNI.

Стоит отметить тот факт, что по официальным данным B-2 способен за 17 минут заполнить до 80% своих топливных баков. Если верить авторам статьи, то наполнение баков B-21 в воздухе займет гораздо больше времени, а это может привести к обнаружению самолета. В том же TNI писали, что за счет топливозаправщиков и штанг для заправки в воздухе противник сможет вычислить место расположения бомбардировщика-невидимки. Это фактор может полностью нивелировать основное преимущество нового самолета, который позиционируется не только как носитель особых боеприпасов, но и как машина для разведки и наблюдения.