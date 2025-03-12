Он может обеспечить полеты в дальний космос.

Китайские учёные сделали большой шаг в освоении космоса. Они разработали новый магнитоплазменный двигатель, который может стать основой для полётов к дальним планетам. Об этом сообщили 10 марта 2025 года в городе Сиань. Команда из Института аэрокосмической тяги успешно испытала двигатель. Его мощность — 100 кВт. Это позволяет ему давать сильный толчок для космических кораблей.

Новый двигатель открывает путь к межпланетным путешествиям. С его помощью можно будет доставлять грузы между планетами. Он также пригодится для исследования глубокого космоса. Учёные говорят, что такие технологии приблизят полёты к Марсу и другим далёким мишеням.

Двигатель превращает топливо в плазму. Сначала топливо нагревают и ионизируют. Потом его разгоняют с помощью электромагнитного поля. В итоге создаётся мощный поток частиц. Это даёт высокую скорость и тягу. Такой принцип называют плазменной тягой. Он считается одним из самых перспективных для дальних полётов.

Для создания двигателя использовали современные технологии. Учёные даже применили 3D-печать и с её помощью сделали нужные детали из новых материалов. Также в конструкции есть сверхпроводящие магниты. Они работают при высоких температурах и усиливают мощность. Благодаря этому двигатель оказался сильнее многих аналогов. Обычно их мощность не превышает нескольких десятков киловатт.

Китай активно развивает космическую программу. В последние годы страна запустила несколько миссий. Например, в 2021 году марсоход "Чжужун" начал изучать Красную планету. Этот новый двигатель может ускорить планы по освоению космоса. Эксперты считают, что он пригодится не только для полётов к Марсу. Его можно использовать и для миссий к астероидам, спутникам Юпитера или еще дальше.



