Высокоточное оружие в виде ракет стоит крайне дорого и при этом зачастую используется войсками в больших количествах даже для поражения целей, не соответствующих затратам.

В США решили оснастить истребители 5-го поколения F-35 Lightning II «дешевыми» ракетами Common Multi-Mission Truck (CMMT). Об этом пишет на своих страницах американское издание The National Interest со ссылкой на собственные источники.

Стоит отметить, что в настоящее время ВВС США используют для оснащения истребителей F-35 ракеты AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) и Long-Range Anti-Ship Missile (LRASM). Эти изделия отличаются высокой эффективностью и не менее высокой себестоимостью. Новую ракету разрабатывает компания «Локхид-Мартин», которая заявляет, что их изделия CMMT будут стоить всего 150 тысяч долларов за единицу. Отметим, что эта сумма выглядит крайне привлекательно для американских военных и чиновников, так как на порядок ниже, чем цена вышеупомянутых специализированных ракет.

Что касается непосредственно CMMT, то как и следует из их названия эти боеприпасы предназначены для выполнения широкого спектра задач. Этого удалось добиться за счет системы замены боевой части ракеты в зависимости от цели, которую та должна поразить. Операция проводится силами техников на аэродромах или авианосцах, что добавляет гибкости. В сочетании с ценой появления на вооружении ВВС США CMMT никого не удивит.

Отметим, что компания «Локхид-Мартин» разрабатывает «дешевые ракеты» для F-15, чтобы заключить выгодные контракты и выдавить конкурентов. В тоже самое время их собственные ракеты GMLRS для РСЗО M142 и M270 пытаются вытеснить тем же способом.