Модель поступит к дилерам уже 17 марта 2025 года. Стартовая цена — $30 000, что примерно равно 2,67 миллиона рублей.

Компания Geely порадовала автолюбителей новым электрическим минивэном Galaxy L380 с его премиальной версией под названием Land Airbus. Модель поступит к дилерам уже 17 марта 2025 года. Стартовая цена — $30 000, что примерно равно 2,67 миллиона рублей.

У него низкопрофильные диски, закрытая решетка радиатора и яркая LED-оптика. Размеры машины впечатляют: длина — 5316 мм, ширина — 1998 мм, высота — 1940 мм. Колесная база составляет 3185 мм. Это позволит минивэну стать конкурентом таких моделей, как Li Auto MEGA и Xpeng X9.

Салон Land Airbus — это настоящий VIP-комфорт. Он оформлен в бело-золотых тонах с элементами желтого сандалового дерева. Площадь салона — целых 6 квадратных метров. Внутри есть кожаные сиденья, три больших экрана (10,25, 15,4 и 19,8 дюйма), панорамная крыша и даже мини-холодильник.

Минивэн предлагается в двух версиях. Базовая имеет мощность 200 кВт и крутящий момент 343 Нм. Топовая версия мощнее — 400 кВт и 686 Нм. Покупатели могут выбрать батарею на 100, 116 или 140 кВтч. А запас хода соответственно варьируется от 570 до 825 км по стандарту CLTC.

Geely выводит Galaxy L380 в премиальный сегмент минивэнов (MPV). Модель сочетает в себе роскошь, передовые технологии и комфорт. Эксперты считают, что она может составить конкуренцию лидерам рынка. Например, в Китае сегмент электрических MPV активно растет. По данным местных СМИ, в 2024 году продажи таких машин выросли на 15% по сравнению с прошлым годом.