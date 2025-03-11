Новый дизайн и мощный мотор EA888.

Компания Volkswagen представила обновленный кроссовер Teramont Pro 2025. Эта модель уже появилась в продаже в Китае. Автомобиль получил свежий дизайн, мощный двигатель и современные технологии.

Teramont Pro 2025 оснащен мотором EA888 Gen5. Это 2-литровый турбодвигатель мощностью 272 лошадиные силы. Крутящий момент достигает 400 Нм. Работает двигатель с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DQ501. До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 7,6 секунды. Средний расход топлива — 8,35 литра на 100 км.

Внешний вид автомобиля стал ярче. Матричные фары IQ.Light делают свет четким и адаптивным. Дверные ручки спрятаны в кузов и выдвигаются автоматически. Внутри салона — три больших экрана. Их размеры: 10,3, 15 и 11,5 дюймов. Они отвечают за приборную панель, мультимедиа и климат-контроль. Аудиосистема Harman Kardon с 14 динамиками обеспечивает отличный звук. Есть и система IQ.Pilot. Она поддерживает автономное вождение уровня L2+, т.е. машина может сама держать полосу и тормозить в пробках.

Переднее пассажирское кресло получило массаж и вентиляцию, а задний ряд сидений легко превращается в кровать.

В Китае кроссовер доступен в трех версиях. Базовая — 450TSI AWD Exploration — стоит около 269,9 тысячи юаней. Средняя версия Dominator обойдется в 299,9 тысячи юаней. Топовая Summit — 319,9 тысячи юаней. Переводя в рубли по текущему курсу, цены начинаются примерно от 3,5 миллиона рублей. Точные цены для России пока неизвестны.