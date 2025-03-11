Модели не новые, но собираются по новому.

В России возобновили производство автомобилей BMW. Калининградский завод «Автотор» собрал несколько десятков кроссоверов BMW X5 и X6. Всё сделали честно, без новых брендов и хитростей. Использовали остатки комплектующих, которые были на складах.

Эксперты считают, что это может быть шагом к возвращению немецкого автогиганта в Россию. Возможно, BMW захочет вернуть своё имущество. Пока точных планов никто не озвучивает, но интерес к марке у россиян остаётся высоким.

Эти модели не новые. Их показали ещё в 2023 году. Например, в США BMW X5 2024 года стоит около 65 200 долларов — это примерно 6 миллионов рублей по текущему курсу. А за X6 просят 73 900 долларов — почти 7 миллионов рублей. Цены немалые, но спрос на такие машины есть.

Сегодняшние модели X5 и X6 стали современнее, обе модели получили электрические технологии. Базовые версии оснастили 48-вольтовым стартер-генератором. А топовая версия M60i получила мощный двигатель V8 на 4,4 литра. Его мощность — 530 лошадиных сил, а крутящий момент — 750 Нм. Такой же мотор ставят на BMW X7 M60i xDrive.

По данным аналитиков, в 2024 году россияне активно покупали подержанные BMW через параллельный импорт. Теперь же появилась надежда на локальное производство.