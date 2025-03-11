Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Екатеринбург станет столицей российского бокса в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации бокса России. Новость появилась 10 марта после встречи в Москве. Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев обсудил планы с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и председателем правления региона Михаилом Кайгородовым. На встрече подписали соглашение о проведении чемпионата.

Екатеринбург уже известен как место проведения больших спортивных событий. Например, в 2018 году здесь прошли матчи чемпионата мира по футболу. Теперь город готовится принять лучших боксеров страны. К слову, прошлый чемпионат России состоялся в Иркутске.

Кроме того, в Екатеринбурге могут организовать третий поединок между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Эти боксеры — звезды мирового уровня. Бетербиев владеет титулами чемпиона мира по версиям WBC, WBO и IBF. Бивол известен как экс-чемпион WBA. Их предыдущие встречи всегда вызывали огромный интерес у фанатов. Первый бой прошел в 2024 году, а второй планируется в этом году.Второй еще не прошел, а уже обсуждается место проведения третьего поединка между этими звездами.