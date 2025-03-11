Цена и сроки зависят от расстояния и размеров посылки.

Wildberries запустил новый сервис доставки посылок под названием WB Track. Теперь клиенты могут отправлять посылки через пункты выдачи заказов (ПВЗ). Услуга стартовала 10 марта и пока работает в тестовом режиме. На данный момент она доступна в 100 ПВЗ Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Чтобы отправить посылку, вам нужно прийти в ближайший ПВЗ Wildberries. Там вы сообщаете адрес получателя и указываете стоимость содержимого посылки. Менеджер принимает данные. Сотрудник измеряет размеры посылки, рассчитывает стоимость доставки и называет сроки. После этого в приложении Wildberries приходит уведомление, а в личном кабинете можно проверить информацию и оплатить услугу.

Стоимость и время доставки зависят от расстояния и габаритов посылки. Например, из Москвы в Санкт-Петербург посылка дойдет за один день. А вот до Хабаровска путь займет около восьми дней. В будущем компания обещает сделать доставку еще быстрее за счет улучшения логистики.

Руководитель департамента развития ПВЗ Wildberries & Russ Максим Ким отметил, что сервис уже вызвал большой интерес у пользователей. Компания планирует расширить услугу на всю сеть ПВЗ по России. Это может занять несколько месяцев, но Wildberries всерьез хочет составить конкуренцию крупным игрокам рынка, таким как СДЭК. Напомним, что СДЭК уже давно предлагает доставку между своими пунктами и считается одним из лидеров в этой сфере.