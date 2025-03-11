Если точнее - его оценили в 4,3 млрд долларов.

Рынок виртуальных предметов в игре Counter-Strike 2 достиг невероятных высот. Его стоимость превысила 4 миллиарда долларов. Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на данные платформы Pricempire. Она собирает цены с 46 торговых площадок. Рынок скинов для Counter-Strike 2 оценили в 4,3 миллиарда долларов.

Интересно, что рост идет на фоне падения курса криптовалют и индекса S&P 500. Эксперты связывают это с политикой Дональда Трампа. Он ввел пошлины и хочет создать резерв биткойнов. Но игровая экономика живет по своим законам. Юст ван Дрейнен, глава аналитической компании Aldora, объясняет: цены на скины не зависят от президентов или экономики стран. Это отдельный мир, созданный компанией Valve.

Скины — это уникальные изображения (оформление) для оружия в игре. Они уже давно стали способом заработка для игроков. Например, прошлым летом, уникальный окрас для автомата АК-47 продали за миллион долларов. Это была одна из самых громких сделок.

Многие сравнивают скины с криптовалютой. Это тоже цифровые активы. Но скины проще купить и продать. Их рынок не падает, как биткойн. Платформы вроде Steam и сторонние сайты помогают игрокам торговать. Спрос на редкие предметы только растет.

Люди вкладывают деньги в виртуальные вещи и это приносит реальную прибыль. На перепродаже скинов можно зарабатывать во многих играх, но Counter-Strike 2 — лидер этого рынка.