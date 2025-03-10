Маск говорит, что никогда не использует Starlink как разменную монету.

Маск ответил на обвинения в том, что якобы угрожал отключить спутниковую систему Starlink на Украине. Маск сказал: «Мы никогда этого не сделаем». Система Starlink обеспечивает интернет и связь для украинцев в условиях конфликта.

Спор начался из-за поста немецкого журналиста Юргена Наудита. Тот написал в соцсетях, что Маск хочет выключить Starlink и предает интересы США. Журналист назвал предпринимателя лицемером. Он спросил, почему Маск не давит на Россию, а угрожает Украине.

Илон Маск быстро ответил. Он заявил: «Всё верно! Я не согласен с политикой Украины, но Starlink останется включённым. Без него оборона Украины рухнет!». Маск объяснил, что Россия может заглушить другие виды связи. Поэтому Starlink — важнейший инструмент для страны. Он добавил: «Мы не используем Starlink как разменную монету».



