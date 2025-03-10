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g1tarist
Боеготовность самолетов ВВС США упала до рекордно низкого уровня в 62 %
В среднем в 2024 году шесть из десяти самолетов ВВС США смогли выполнить свои задачи.

В феврале 2025-го года президент США Дональд Трамп заявил о старте программы по оптимизации и перенаправлению средств в Вооруженных силах США. Планируется снизить расходы почти на 8%, и большая часть изменений коснется ВВС США. На этом фоне специалисты военного журнала Defense News провели собственное расследование, чтобы понять ситуацию с Военно-воздушными силами страны и их вывод оказался не самым позитивным.

Согласно опубликованному Defense News материалу, сейчас в США почти 5080 самолетов, формально готовых к выполнению боевых задач. Однако только 62% из них готовы к их выполнению в течении суток. Остальные крылатые машины находятся в удручающем состоянии и требуют или ремонта, или полного списания. Именно за счет таких самолетов и хотят сократить расходы ВВС США, если законопроект пройдет через американский Конгресс. Также авторы отмечают, что нынешнее количество имеющихся у ВВС машин самое малое почти за 78 лет истории структуры.

«Показатель готовности к выполнению боевых задач в 62 процента означает, что в любой момент времени около 1900 самолетов будут выведены из эксплуатации», - пишет автор Defense News.

Как пишут авторы издания, на сегодняшний день в ВВС наибольшее число используемых машин относится к военно-транспортному C-17 Globemaster, истребителю F-16 Fighter Falcon, используемому для охраны границ, и F-35A Joint Strike Fighter, являющийся машиной 5-го поколения. Что касается Трампа, то под нож хотят пустить старые версии F-22 Raptor и морально устаревшие штурмовики A-10 «Бородавочник».

#сша #самолет #боеготовность
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