Также российская сторона выразила готовность участвовать в модернизации индийских истребителей Су-30МКИ.

В феврале 2025-го года стало известно о подписании договора продажи партии российских истребителей 5-го поколения Су-57 в экспортном варианте Алжиру. Первые самолеты должны будут поступить в страну уже к концу текущего года, а их летчики уже начали проходить обучение в РФ. Однако еще одна ставка делалась на Индию, которая также заинтересована в приобретении российского истребителя для своих ВВС. Чтобы сделать предложение еще более заманчивым «Рособоронэкспорт» заявил о готовности производить Су-57Э на территории Индии со всеми вытекающими преимуществами.

Стоит отметить, что подобное предложение прозвучало еще несколько недель назад, после окончания выставки Aero India 2025. Однако теперь оно стало еще более интересным для индусов, так как Россия предложила свою помощь в модернизации Су-30МКИ, а в случае необходимости сможет развернуть на индийских линиях производство Су-57Э, который произвел сильное впечатление во время аэрокосмической выставки. Самым очевидным преимуществом такого решения является снижение себестоимости каждого самолета за счет локализации производства.

«В случае положительного решения индийской стороны на заводах, где сегодня изготавливается истребитель Су-30МКИ, в короткие сроки возможно начало производства российского истребителя пятого поколения Су-57Э», - заявили в «Рособоронэкспорте».

Стоит добавить, что в открытых источниках нет подробной информации о предложении и неизвестно какая степень локализации предполагается. Кроме того, сам факт выноса производства Су-57Э за пределы России вызвал у ряда экспертов негативное отношение, так как это создает предпосылки для самых разных инцидентов, в том числе – промышленного шпионажа и передачу технологий такого уровня другой стране.