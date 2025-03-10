Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на новый законопроект.

В России скоро могут увеличить штрафы за перевозку детей без специальных кресел и бустеров. Правительство поддержало идею ужесточить такое наказание. Сейчас штраф для водителей составляет 3 тысячи рублей. Его хотят поднять до 5 тысяч. Для должностных лиц сумма вырастет с 25 тысяч до 50 тысяч рублей. Юридическим лицам придется платить не 100 тысяч, а 200 тысяч рублей.

Причина изменений — рост аварий с детьми. В 2020 году таких ДТП было 918, а в 2024-м уже 959. Власти считают, что действующие штрафы не работают, а новые меры сделают дороги безопаснее.

Правила перевозки детей в России сейчас строгие. До 7 лет ребенок должен быть в автолюльке или кресле, подходящем по возрасту и весу. С 7 до 11 лет можно обойтись без кресла, но только на заднем сиденье и с ремнем безопасности. На переднем сиденье нужен бустер или кресло. Детей до 12 лет нельзя возить на заднем сиденье мотоцикла. После 12 лет правила проще: достаточно пристегнуть ремень, независимо от места в машине.

Эксперты говорят, что детские кресла спасают жизни. По данным ГИБДД, в авариях чаще страдают дети, которых перевозят неправильно. Новые штрафы могут заставить родителей внимательнее относиться к безопасности.

Законопроект пока обсуждают. Если его примут, изменения вступят в силу уже в этом году.