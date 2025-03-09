Об этом сообщили представители бренда.

Компания Cadillac обновляет свой популярный седан CT4-V. Модель 2026 года получит новые функции и улучшенные комплектации. Производство машины продолжится в США. Главное обновление — сиденья. Теперь в стандартной версии CT4-V появятся кожаные кресла с мелкой перфорацией. Покупатели смогут выбрать один из двух цветов: черный или «сангрия» с черными вставками. Старая обивка Inteluxe в черном цвете больше не будет доступна. Также компания решила отказаться от спортивных кресел, которые раньше можно было заказать за дополнительные 3 000 долларов.

В стандартную комплектацию войдут подогрев сидений и руля. Добавят вентиляцию передних кресел. Еще одна приятная новость — массаж для передних сидений, причем отдельно для левой и правой стороны. Раньше эти функции были только в дорогих версиях, а теперь они доступны и простым смертным.

Под капотом изменений не так много. Там останется турбированный двигатель объемом 2,7 литра. Его мощность — 325 лошадиных сил. Крутящий момент составит 380 фунт-фут. Работать мотор будет с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач от General Motors.

Производить Cadillac CT4-V 2026 года будут в штате Мичиган. Завод GM Lansing Grand River уже готовится к выпуску.