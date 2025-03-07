Вьетнам превращает старые Willys в модные автомобили.

War Truck - это стильный рестомод, созданный на основе старого армейского внедорожника Willys. Такие машины когда-то ездили по дорогам во время Вьетнамской войны. Теперь их решили обновить и сделать современными.

War Truck получит прочную раму, новый дизайн и комфортный салон. Внешне машина будет выглядеть футуристично. Внутри обещают дорогую отделку из кожи и дерева. Покупатели смогут выбрать, какой двигатель поставить: электрический или бензиновый на 2,3 литра. Цена стартует от 79 тысяч долларов — это около 7 миллионов рублей.

Компания Van Daryl принадлежит Дэрилу Вильянуэве. Он уже известен благодаря электрокару Monaco. Теперь его команда взялась за старые Willys, которые до сих пор можно встретить во Вьетнаме. Идея проста: взять легендарную машину и превратить её в нечто новое.

Пока War Truck существует только на картинках и реальный автомобиль ещё не готов. Специалисты разберут старый Willys, починят его и сделают кузов из алюминия. Вместо старых фар поставят яркие светодиодные. Салон украсят телячьей кожей и вставками из клёна. Клиенты смогут выбрать приборы: обычные стрелочные или современные цифровые. Двигатель тоже на выбор. Бензиновый вариант выдаёт 71 лошадиную силу. Есть и электрическая версия — она проедет до 483 километров без подзарядки. Коробка передач может быть автоматической или механической. Максимальная скорость War Truck — 161 км/ч.

Проект поддержали в США и помогли с разработкой и материалами. Это не первый случай, когда старые машины получают вторую жизнь. Например, в 2023 году в Европе тоже переделывали классические внедорожники в электрокары. Такие проекты сейчас в моде. А производство War Truck начнётся, как только найдутся первые заказчики.