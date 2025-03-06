Участие крупных представителей рынка в предстоящем саммите указывает на серьёзный подход к разработке новой стратегии в области цифровых валют.

Американские власти решили выделить биткоин в отдельную категорию. Это произойдёт в рамках создания стратегического криптовалютного резерва США. Об этом сообщил министр торговли Говард Лютник. Он отметил, что биткоин будет отличаться от других цифровых валют. Идею активно поддерживает президент Дональд Трамп. Подробности обсудят на специальном саммите. Он пройдёт в Белом доме 7 марта 2025 года. Организаторы мероприятия — Дэвид Сакс и Бо Хайнс, они возглавляют рабочую группу по цифровым активам.

На саммите соберутся известные личности из мира криптовалют. Среди них — глава Coinbase Брайан Армстронг. Также приедут содиректор Kraken Арджун Сети и сооснователь Chainlink Сергей Назаров. В списке участников — основатель Strategy Майкл Сэйлор и руководитель Exodus Джей Пи Ричардсон. Они поговорят о регулировании крипторынка. Ещё одна тема — управление стейблкоинами. Итоги этой встречи могут сильно повлиять на развитие отрасли в США.

Администрация Трампа хочет укрепить позиции страны в мире криптовалют и биткоин выделяют как главный свой актив.



