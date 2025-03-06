Останутся только цифровые копии.

Президент США Дональд Трамп ввёл новые тарифы на импорт товаров. Теперь за продукцию из Мексики и Канады придётся платить на 25% больше, а за товары из Китая — на 10%. Это решение напрямую затрагивает игровую индустрию. Большинство дисков с играми для Северной Америки делают в Мексике. А игровые консоли, такие как PlayStation и Xbox, производят в Китае.

Аналитик компании Circana Мэт Пискателла предупреждает: из-за новых пошлин издатели игр могут отказаться от физических копий. Производить диски станет дороже, а это невыгодно. Цифровые версии игр уже давно популярнее дисков. Например, продажи в онлайн-магазинах, таких как Steam или PlayStation Store, растут каждый год. Новые тарифы только ускорят этот процесс. Некоторые игры, например Avowed, уже выходят только в цифровом формате.

Ассоциация Entertainment Software Association (ESA) тоже бьёт тревогу. По их мнению, пошлины ударят по экономике США. Пострадают не только компании, но и миллионы игроков. Потому что цены на игры и консоли могут вырасти. А это значит, что геймерам придётся платить больше.

Есть и другая проблема. Защитники игрового наследия боятся, что без дисков старые игры просто исчезнут. Цифровые версии зависят от серверов и магазинов. Если их закрывают или игра удаляется из продажи, скачать её уже нельзя. Примеры уже есть: многие проекты для PlayStation 3 или Xbox 360 стали недоступны. Диски же можно хранить дома и запускать даже спустя годы.

Эксперты говорят, что игровая индустрия и так движется к цифровому будущему. В 2023 году, по данным Statista, около 80% продаж игр в США пришлось на цифровые копии. Новые тарифы Трампа могут стать последним толчком и физические копии игр рискуют уйти в прошлое. Видимо, геймерам придётся привыкать к миру, где всё хранится в облаке. Осталось разобраться с вопросом что будет если по какой-то причине не будет интернета.