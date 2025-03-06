Фанаты аниме и старых игровых жанров очень ждут новинку.

Игра появится на PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК (через Steam). Она вдохновлена классикой 90-х — аркадной игрой Super Punch-Out. Эта игра (а она между прочим 1994 года) всегда славилась быстрыми боями и точными ударами.

Baki Hanma: Blood Arena сохранит этот дух файтинга. Игроков ждут яркие бои и разнообразные приёмы. В игре будет 12 противников. У каждого свой стиль боя. Одни быстрые и резкие, другие медленные, но сильные. Самое главное в игре — точность ударов. Нужно знать особенности персонажей и их уникальные способности. Все бойцы основаны на героях аниме Baki. Их техники полностью соответствуют оригиналу.

В игре будет пять арен и у каждой свои особенности. Арены это не просто декорации, некоторые объекты на аренах можно будет брать и использовать в бою, поэтому важно понимать где что лежит. Такая фишка определенно разнообразит тактики игроков.

Разработчики вдохновлялись золотой эпохой аркадных автоматов. В то же время это современный проект с яркой графикой. Фанаты Baki увидят знакомых героев в новом формате, а новички смогут легко освоиться в игре. Релиз запланирован на сентябрь 2025 года, однако, точная дата пока неизвестна.