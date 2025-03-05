Ряд самолетов-мишеней QF-16 даже перекрашивали в советско-российские камуфляжи.

Американские ВВС продолжат использовать выработавшие свой ресурс истребители F-16, превращенные в учебно-тренировочные мишени QF-16, до 2030-х годов. При этом ранее сообщалось, что подобные «зомби-версии» истребителей перестанут эксплуатировать, а программа сворачивается. Американский околовоенный журнал The War Zone опроверг эту информацию, выпустив соответствующий материал со ссылкой на представителя Военно-воздушных сил Соединенных Штатов.

В качестве повышения квалификации своих летчиков-истребителей, американские военные используют так называемые «зомби-версии» F-16, превращенные в беспилотники. Это позволяет достоверно имитировать поведение реального боевого самолета в максимально приближенных к боевым условиях. При этом такие дроны зачастую сбиваются пушечным и ракетным вооружением.

«ВВС США рассчитывают продолжить использование беспилотников QF-16 Full Scale Aerial Target (FSAT), переделанных из истребителей F-16, по крайней мере до 2035 года, несмотря на то что в последние годы программа была свернута» - пишет автор издания.

Согласно опубликованным данным, переделкой F-16 в версию QF-16 занимается корпорация Boeing. У компании до недавнего времени было две производственные линии по переоборудованию истребителей, но в 2022-м одну из них свернули. Вторая линия будет использоваться Boeing до полного выполнения заказа для ВВС США в размере 134 «зомби-версий» F-16.

Что интересно, ряд самолетов-мишеней QF-16 перекрашивали в советско-российские камуфляжи для придания им аутентичности. Таким образом летчиков хотели подготовить психологически к возможным атакам русских самолетов в случае начала большой войны.