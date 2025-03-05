Пентагон заявляет, что намерен развернуть свое первое гиперзвуковое оружие к 30 сентября.

На прошлой неделе представитель Пентагона заявил, что американское гиперзвуковое оружие готово к постановке на боевое дежурство и пойдет в войска уже к началу следующего финансового года. Более того в ряде источников сообщалось, что первые ракеты Dark Eagle («Тёмный орёл») должны поступить уже к 30-му сентября 2025-го года. Однако информационное агентство Bloomberg сообщает, что с гиперзвуковыми ракетами возникли проблемы, что может привести к срыву сроков.

Как пишет автор «Блумберга», возникли сомнения в готовности серийного производства ракетного комплекса Dark Eagle. Кроме того, есть сомнения и в том, что гиперзвуковая ракета вообще пригодна для боевого применения. Издание не называет источники, но ссылается на возможные решения пентагона. Если подтвердится факт неготовности «Тёмного орла» к принятию на вооружение, то дата 30 сентября перестанет быть актуальной.

«Хотя Пентагон заявляет, что намерен развернуть свое первое гиперзвуковое оружие к 30 сентября, что на три года позже запланированного срока, его испытательный отдел утверждает, что оружие, которым управляет армия, еще не доказало свою эффективность в бою» - сообщает издание «Блумберг» на своих страницах.

Стоит отметить, что первоначально ракетная система Long Range Hypersonic Weapon (LRHW) пафосно названная Dark Eagle, должна была быть готова к 2022-му году, но из-за возникающих сложностей срок принятия переносился. За время разработки системы туда влили почти двенадцать миллиардов долларов из государственного бюджета. В конце прошлого года ВС США провели успешные испытания «Тёмного орла» и всё шло к завершению цикла разработки и отладки, но вновь ситуация изменилась и сроки могут отложить на неопределенное время.