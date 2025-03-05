Российский танкист рассказал про СУО Т-90М «Прорыв».

Система управления огнем (СУО) позволяет проводить автоматические вычисления для уверенного поражения целей на доступных дистанциях выстрела танка Т-90М. Об этом рассказал телеканалу «Звезда» российский военнослужащий с позывным «Гуран», являющийся командиром ОБТ Т-90М «Прорыв». Согласно заявлениям военного, с такими системами наведения любой танкист может стать снайпером и показывать рабочие результаты.

«С закрытых огневых позиций при стрельбе помогает компьютер хорошо. Он определяет свою точку положения и, соответственно, исчисления выдает сам. Остается только навестись», — сказал военнослужащий.

Стоит отметить, что использующийся сегодня ВС РФ ОБТ Т-90М разительно отличается от машины, принятой на вооружение армии еще при правлении Бориса Ельцина, который и назвал модернизированную версию Т-72БУ нынешним названием. Тогда у танка была литая башня и другое орудие, устанавливался слабый дизельный двигатель и не самая продвинутая электроника, не говоря уже про тепловизоры.

В настоящий момент Т-90М, называется «Прорыв» из-за устанавливаемого боевого модуля, который сочетает в себе сварную башню с композитной броней, установленным развитым 125-мм орудием 2А82-1М и СУО «Калина», которая и позволяет наносить снайперские по точности выстрелы даже с ЗОП. Т-90М сегодня называется рядом военных экспертов лучшим танком мира по сочетанию цена/качество и производство машины продолжает активно наращиваться для нужд Вооруженных сил России. Кроме того, у современной версии Т-90 имеется дистанционно управляемый пулемет на крыше башни и панорамный тепловизор для командира, значительно повышающий боевые возможности танка.