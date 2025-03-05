Министр обороны Франции назвал эти действия «агрессивными, преднамеренными и неприемлемыми».

Французское оборонное ведомство в лице своего главы Себастьяна Лекорню высказало возмущение поведением российского летчика на Су-35, который опасно приблизился к их дрону-разведчику MQ-9 Reaper. По словам французов, беспилотник совершал мирную разведывательную деятельность в восточной акватории Средиземного моря, но в какой-то момент к нему опасно приблизился российский самолет, чем создал опасную ситуацию. Инцидент произошел в воскресенье 2-го марта 2025-го года и видео с произошедшим уже появилось в сети.

Как заявил глава Минобороны республики, поведение российского летчика было преднамеренным и агрессивным. Кроме того, именно Лекорню опубликовал видеоролик с произошедшим на своей странице в социальной сети в качестве доказательства. Добавим, что российский Су-35С поднялся в воздух с военно-воздушной базы Хмеймим, что располагается на территории Сирийской Арабской Республики и по-прежнему используется ВКС РФ.

«В воскресенье российский истребитель Су-35 допустил опасное сближение с французским дроном Reaper, который выполнял разведывательный полет над международными водами в Восточном Средиземноморье» - рассказывает министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Стоит отметить, что за последнюю неделю активизировалась разведывательная авиация Франции вблизи российских границ. Так недавно около Крымского полуострова были обнаружены 2 истребителя «Мираж-2000» и самолет ДРЛО AWAKS, которые вошли в зону контроля ПВО ВС РФ с выключенными транспондерами. Официальный Париж никак не прокомментировал произошедшее, но быстро обвинил Россию в агрессии, как только случился инцидент в небе Восточного Среднеземноморья.