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g1tarist
7 и 8 марта на ВДНХ роботы будут дарить женщинам цветы
Акция будет проходить 7 и 8 марта.

В Москве готовятся к Международному женскому дню. Праздник решили отметить необычно, поэтому на ВДНХ запустят акцию с роботами. 7 и 8 марта женщины получат цветы, которые роботы и будут вручать. Букеты будут раздавать автономные роверы «Пиранья» и «Карго Юнит». В корзинах, которые будут висеть на роботах будут тюльпаны, нарциссы и мимозы. Об этом рассказали в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Роботы, созданные в России компанией «Дронсхаб групп», оснащены умными системами. У них есть камеры и датчики, чтобы не сталкиваться с препятствиями. Искусственный интеллект помогает роботу замечать женщин. Он останавливается рядом и предлагает выбрать букет. За безопасностью следит оператор.

Акция пройдет по расписанию. 7 марта роботы выйдут с 10:00 до 11:00 и с 16:00 до 17:00. 8 марта — с 11:00 до 12:00 и с 14:00 до 15:00. Маршрут простой — вдоль павильонов комплекса «Техноград» на ВДНХ.

Идея с роботами уже привлекла внимание. В интернете пишут, что такие акции — шаг к будущему. В прошлом году на ВДНХ тестировали роботов для доставки, а теперь они поздравляют женщин. Москвичи ждут, что такие проекты станут традицией. 

#москва #роботы #8 марта #вднх
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