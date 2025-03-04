Машина отличается усиленной огневой мощью.

До исламское революции в 1979-м году Иран получал из США большое количество бронетехники, в том числе средние танки M60A1. К началу нынешней декады эти машины серьезно устарели и не только из-за бронирования, но и системы управления огнем и непосредственно 105-мм орудие. По этой причине в Иране решили модернизировать танк, который получил новое название – Soleiman-402. Как сообщает военное издание Military Watch, новые танки скоро пойдут в армию Исламской республики.

Что касается самой машины, то согласно источнику в виде Military Watch, то это попытка Ирана хоть как-то подтянуть старые американские танки до современных реалий. Их планируют использовать не как основные ОБТ, а как средства поддержки пехоты и в целом, учитывая регион, это у них может получиться. Так, например у турок также на вооружении стоит большое количество модернизированных американских M60, которые использовались для наступления на сирийский Идлиб в 2020-м году.

Танки «Сулейман-402» представляют собой корпус M60A1 с сохраненной ходовой частью, но с большим количеством навешенной динамической защиты в районе башни и нижней лобовой детали «телеги». Динамическая защита также имеется и на корпусе, но она более продвинутая и ее не срывает после срабатывания, хотя и свою функцию после этого она перестает исполнять. Кроме того, дополнительную защиту обеспечивает оптико-электронный комплекс, чем-то похожий на российскую «Штору», но с использованием более совершенных излучателей.

Также в Иране поработали над системой управления огнем, которую полностью заменили по причине устаревания. В качестве орудия, как пишут в издании, установили 120-мм или 125-мм гладкоствольную пушку, но подробностей чьего она производства нет. Учитывая калибр орудия и размер башни «Сулеймана-402», то автоматизированного заряжания снаряда там нет и заряжающему придется вручную вставлять в казенную часть метательный заряд и снаряд. В качестве дополнительного вооружения установили 12,7-мм пулемет на крышу башни, который может управляться дистанционно. Отметим, что на российских танках такая система была установлена только на Т-64 и на Т-90М.