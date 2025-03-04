Ракета позволяет избежать сопутствующего урона.

После вторжения ВС США в Ирак в начале позапрошлой декады, СМИ начали обвинять военных в больших разрушениях и о пострадавших мирных жителях. Именно тогда получил распространение термин «сопутствующий ущерб», которым и прикрывалось командование ВС США. Однако в американских конструкторских бюро начали работы над ракетами, которые поражают цель, но не причиняют вред окружающим. В результате появилась ракета для БПЛА и самолетов AGM-114R9X, которая не имеет взрывчатки в боевой части, а поражает намеченную цель клинками.

Как сообщает военный журнал The War Zone со ссылкой на свои источники, Центральное командование ВС США официально впервые показало действие особой модификации ракеты «Хелйлфаер» AGM-114R9X, которая вместо осколочно-фугасной боевой части несет 6 длинных лезвий, которые при подлете к цели раскрываются в своеобразную звезду. Именно эти лезвия и приводят к поражению объекта, но при этом не разрушают окружающие дома, не задевают мирных жителей и действуют предельно чисто. На опубликованном ролике видно, как такая ракета поражает машину одного из важных лидеров «оппозиционеров» в Сирии и на кадрах при поражении нет признаков взрыва.

Стоит добавить, что AGM-114R9X уже не раз мелькала в информационной среде, но прямых фактов использования модифицированного Hellfire не было замечено. Однако американские военные смогли потерять несколько таких изделий и ракеты попали в 2020-м году в руки Ирана. Подробностей как это произошло нигде не упоминают, но есть мнение, что их забрали со сбитого над территорией Исламской республики дрона-разведчика ВС США, который вел наблюдение за территорией ближневосточной страны.