Всё потому что электрическая версия не смогла завоевать сердца аудитории.

Компания Porsche задумалась о возвращении бензиновой версии своего популярного кроссовера Macan, потому что у электрической модели продажи падают. Электрический Macan появился недавно, чтобы соответствовать строгим экологическим требованиям. Но он не смог завоевать любовь большого числа покупателей.

Раньше Macan с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) считался одним из лучших в своем классе. Он сочетал спортивный характер и высокий комфорт. Машина нравилась тем, кто ценит мощь и премиальное качество. Теперь Porsche видит, что спрос на классические двигатели не исчез. Компания хочет вернуть бензиновый Macan в свой модельный ряд. Новый Macan с ДВС уже обсуждают как возможного лидера рейтингов 2025 года.

Эксперты считают, что возвращение бензинового Macan поможет Porsche укрепить позиции там, где электромобили пока не так популярны.