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g1tarist
Беспилотный Maserati MC20 достиг 318 км/ч и побил мировой рекорд скорости
Развитие таких технологий открывает перспективы для использования беспилотников на высоких скоростях.

Суперкар Maserati MC20 установил новый мировой рекорд скорости среди автомобилей без водителя. Его разогнал искусственный интеллект, созданный учеными из Миланского политехнического университета. Машина достигла скорости 318 км/ч. Это произошло на взлетной полосе Космического центра Кеннеди в США. Предыдущий рекорд составлял 309 км/ч, и Maserati его превзошел.

Испытания прошли в рамках соревнования Indy Autonomous Challenge. Это конкурс, где инженеры проверяют технологии автономного вождения на больших скоростях. Maserati MC20 оснастили специальными датчиками и программами. Человек не управлял машиной — всё делал искусственный интеллект. Тесты показали, что система работает надежно даже при экстремальных нагрузках.

Ученые считают, что в будущем автономные авто скоро смогут ездить по реальным дорогам на высоких скоростях, ведь все тесты такие автомобили проходят с высокими оценками экспертов.

Разработчики уже планируют новые испытания. Их цель — сделать беспилотные машины еще умнее и надежнее. Эксперты отмечают, что такие технологии могут изменить транспортную систему. Например, беспилотники могут сократить число аварий и пробок.

Интересно, что Maserati MC20 — это не просто экспериментальная модель. Этот суперкар уже продается как обычный спортивный автомобиль. Его мощность — более 600 лошадиных сил.

Автомобили без водителей уже тестируют на дорогах в США, Китае и Европе. Скорость в 318 км/ч — это пока рекорд для закрытых трасс.

#maserati
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