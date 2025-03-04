Суперкар Maserati MC20 установил новый мировой рекорд скорости среди автомобилей без водителя. Его разогнал искусственный интеллект, созданный учеными из Миланского политехнического университета. Машина достигла скорости 318 км/ч. Это произошло на взлетной полосе Космического центра Кеннеди в США. Предыдущий рекорд составлял 309 км/ч, и Maserati его превзошел.
Испытания прошли в рамках соревнования Indy Autonomous Challenge. Это конкурс, где инженеры проверяют технологии автономного вождения на больших скоростях. Maserati MC20 оснастили специальными датчиками и программами. Человек не управлял машиной — всё делал искусственный интеллект. Тесты показали, что система работает надежно даже при экстремальных нагрузках.
Ученые считают, что в будущем автономные авто скоро смогут ездить по реальным дорогам на высоких скоростях, ведь все тесты такие автомобили проходят с высокими оценками экспертов.
Разработчики уже планируют новые испытания. Их цель — сделать беспилотные машины еще умнее и надежнее. Эксперты отмечают, что такие технологии могут изменить транспортную систему. Например, беспилотники могут сократить число аварий и пробок.
Интересно, что Maserati MC20 — это не просто экспериментальная модель. Этот суперкар уже продается как обычный спортивный автомобиль. Его мощность — более 600 лошадиных сил.
Автомобили без водителей уже тестируют на дорогах в США, Китае и Европе. Скорость в 318 км/ч — это пока рекорд для закрытых трасс.