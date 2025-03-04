Посол Израиля отметила, что "исторические факты не меняются из-за геополитических обстоятельств".

В 2025-м году в России будут праздновать 80-летнию юбилей Великой Победы над Третьим Рейхом и официальные приглашения делегациям разных стран уже высылаются. В частности, Россия официально пригласила прибыть на парад Победы израильскую делегацию. Пока официального ответа от правительства Нетаньяху не поступало, но посол Израиля в Москве Симона Гальперин заявила, что будет присутствовать на торжестве.

«Исторические факты не меняются из-за геополитических обстоятельств» - высказалась Симона Гальперин.

Добавим, что Израиль с 2017-го года официально празднует 9-го мая День победы над Третьим Рейхом и не прекратил этого делать даже после 2022-го года. На этом фоне прозвучали заявления главы дипломатического представительства Германии в РФ Александера Ламбсдорфа, который высказался в ключе, что немецкой делегации на параде не будет пока не прекратятся военные действия в Восточной Европе. При этом до того же 2022-го немцы нередко становились гостями России во время празднования 9-го мая.

Стоит отметить, что вроде как дружелюбная к России Венгрия отказалась от поездки и участия в празднике. В правительстве заявили, что Виктор Орбан, премьер-министр страны, не сможет прибыть на 9-е мая. Добавим, что в годы Великой отечественной войны венгры были одними из самых ярых приверженцев Третьего Рейха и для них 9-е мая не столь знаменательная дата, как для россиян и израильтян.

Кроме того, официальная Москва пригласила на праздник Победы всех участников ОДКБ, в том числе и Армению, а также представителей КНР, Сербии, Словакии и ряда других государств. Вдобавок ко всему приглашение получили в Монголии, Вьетнаме и Лаосе.