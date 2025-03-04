На прошлой неделе был запуск с казахстанского Байконура.

Несмотря на мировые события Российская Федерация продолжают планомерно осуществлять свою космическую программу. Так стало известно, что ночью 3 марта 2025-го года с космодрома Плесецк силами Военно-космических сил РФ был запущен ракета-носитель «Союз-2.1Б», выведшую на орбиту полезный груз. Про случившееся сообщает представитель Минобороны РФ информационной службе ТАСС.

Согласно официальному заявлению МО РФ, 3 марта текущего года в 01:22 по московскому времени с космодрома Плесецк, что в Архангельской области, стартовала ракета среднего класса «Союз-2.1Б» с полезным грузом военного назначения. Что именно вывел на орбиту планеты носитель представитель МО не сообщил.

«Успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России» - сообщили в МО РФ ТАСС.

Стоит отметить, что до этого с Плесецка в феврале запустили ракету-носитель «Союз-2,1В», назвав этот запуск последним для этой модификации. Грузовик вывел на орбиту груз, также предназначенный для нужд российского оборонного ведомства.

Заметим, что на прошлой неделе Россия запустила еще одну ракету-носитель, но не с Плесецка, а с казахстанского Байконура. Грузовик «Прогресс МС-30» привез на Международную космическую станцию новый скафандр «Орлан-МКС» для нужд космонавтов. Грузовик был запущен 28 февраля и уже успешно пристыковался к техническому модулю «Звезда» после двухсуточного выхода на нужный курс.