Для жителей ЕС останется доступен только ограниченный набор стейблкоинов.

Криптовалютная биржа Binance объявила о важных изменениях для своих клиентов из Европейского союза. С 31 марта 2025 года она прекратит поддержку девяти стейблкоинов. Среди них популярные USDT (Tether), FDUSD, TUSD, USDP, DAI, AEUR, UST, USTC и PAXG. С этого дня торговать этими активами на платформе больше не получится.

Binance объясняет, что эти стейблкоины не соответствуют новым правилам Евросоюза. В последние годы ЕС ужесточает контроль над криптовалютами. Регуляторы хотят, чтобы все активы были прозрачными и безопасными для пользователей. Те стейблкоины, которые не прошли проверку, теперь под запретом.

Пользователям из Европы оставят только несколько вариантов. Среди них USDC и EURI. Эти активы соответствуют требованиям ЕС, и ими можно будет продолжать торговать. Остальные стейблкоины исчезнут из списка Binance для европейцев.

Чтобы помочь клиентам, биржа запустила специальные акции и упростила перевод средств из неподдерживаемых стейблкоинов в другие валюты. Binance советует не тянуть с этим и перевести свои активы заранее, до конца марта 2025 года. Чтобы избежать возможных проблем с доступом к активам или их ликвидностью.

Это уже не первый случай, когда криптобиржи меняют правила из-за законов какой-либо страны. Например, в 2023 году та же Binance ограничивала некоторые операции для россиян из-за санкций. Теперь очередь дошла до Европы.

Новые правила ЕС — часть большого плана по регулированию криптовалют. К 2026 году в Европе хотят ввести единые стандарты для всех платформ.