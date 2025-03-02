Ракетчики отработали навыки выполнения внезапных огневых задач.

Геополитическая обстановка в районе Корейского полуострова продолжает оставаться стабильно непростой, и то и дело одна из сторон проверяет другую на прочность. Так, на днях Северная Корея провела пуски двух крылатых ракет, способных нести специальные, ядерные, боевые части в качестве отработки внезапного ответного удара. Про это сообщает главный информационный источник страны Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) с ссылкой на источники внутри правительственных структур.

Как пишет ЦТАК, в ходе плановых учений по потенциальному противнику в виде мишеней было выпущено две ракеты средней дальности, который пролетели 1500 километров. Каждая из ракет оставалась в воздухе до 8000 секунд и сделала овальный пролет над поверхностью Земли, прежде чем ударить точно по заданным мишеням. Как уточняется, учения призваны повысить уровень подготовки военнослужащих ракетных войск республики и одновременно показать соседям, что КНДР всегда готовы к ответным ударам, какими бы они не были внезапными.

Парный пуск стратегических ракет, которые могут нести ядерную боевую часть, незамедлительно вызвал ответную реакцию в виде заявлений со стороны Республики Корея и Японии. Однако это уже традиционная реакция на подобные происшествия. Стоит отметить, что КНДР продолжают развивать свою ракетную программу, чтобы обеспечить безопасность собственных границ от соседей, выступающих с крайне провокационными заявлениями.