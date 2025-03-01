Закончив разработку своего истребителя 5-го поколения F-35 Lightning 2, американцы приступили к разработке истребителя следующего поколения, создав его цифровую модель.

Закончив разработку своего истребителя 5-го поколения F-35 Lightning 2, американцы приступили к разработке аппарата 6-й генерации. При этом уже создана цифровая модель летательного аппарата и даже проводятся симуляции боевого применения. Как заявил генерал-майор Джозеф Д., отвечающий за проектирование, интеграцию и военные игры, участие Next Generation Air Dominance (NGAD) в боях сильно меняет привычную картину.

Как пишет американское издание Air & Space Forces Magazine, офицер не смог прокомментировать, чем именно участие NGAD вносит изменения в симуляциях, но отметил, что с ним все выглядит намного лучше.

«Я не буду вдаваться в подробности того, как отличается бой, но он выглядит намного лучше, когда в нем есть NGAD» - заявил генерал-майор, после проведенных симуляций с участием истребителя шестого поколения.

Стоит отметить, что цифровая модель нового истребителя ВВС США еще будет не раз меняться под воздействием разных факторов и сегодняшняя симуляция станет нерелевантной.

«Если мы, как нация, решим не следовать NGAD, то эта борьба может выглядеть немного иначе... и мы, возможно, не сможем достичь всех наших политических целей» - добавил офицер.

Отметим также, что в России уже ведутся проектные работы по созданию перспективного истребителя-перехватчика 6-го поколения МиГ-41. В открытых источниках мелькала информация, что самолет будет способен подниматься чуть-ли не в открытый космос, вооружаться лазерными орудиями и не будет иметь летчика на борту, так как это позволит резко увеличить динамические характеристики.