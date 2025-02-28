Производство ТВД-10Б запустят в Омске.

Россия в последнее время сталкивается с необходимостью развивать свой флот малой авиации для доставки грузов в удаленные и труднодоступные места. В основном для этого используют самолет Ан-2 «Кукурузник» и его модификации, но есть проблема с износом двигателей. Эту проблему хотели решить за счет начала производства более современного аналога «Кукурузника», а именно ЛМС-901 «Байкал», но там выявились недоработки, о которых писали в «Коммерсанте».

По этой причине Минпромторг решил возобновить производство двигателей ТВД-10 для ремоторизации Ан-2. Об этом заявил во время интервью глава Минпромторга Алиханов, добавив, что развернут производства двигателя собираются произвести в Омске. Сейчас Ан-2 с двигателем ТВД-10Б, который является современным вариантом ТВД-10, созданным в середине 1960-х, прорабатывают силами сотрудников Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С.А. Чаплы. Первые результат опытных конструкторских работ представят только летом нынешнего года.

«У нас есть проект по возобновлению производства двигателей ТВД-10. Они как раз могут быть использованы для ремоторизации Ан-2 и в дальнейшем для модернизации этих самолетов» - рассказывает Алиханов.

Турбовинтовой двигатель ТВД-10Б позволит вернуть в строй сотни Ан-2 и нивелирует, связанную с разработкой ЛМС-901 «Байкал» проблему. Предполагается, что решение позволит создать временное решение, а до 2030-го года проектные работы над ЛМС-901 должны закончиться и тогда в серию пойдет новый самолет, который превосходит в своих характеристиках «Кукурузник».