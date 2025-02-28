Американские лётчики с большим энтузиазмом поддержали эту идею.

Пентагону необходимо высвободить до 8% поступающего бюджета и перенаправить полученные средства на более актуальные направления. Причем средства собираются высвободить за счет ВВС и Космических сил США. В качестве примера приводят чрезвычайно высокие затраты на содержание истребителей 5-го поколения F-22 Raptor и устаревших штурмовиков A-10 «Бородавочник», которые обозвали «ненужным хламом».

Что интересно, американские летчики выступают «за» прекращение эксплуатации этих самолетов, так как это позволит направить финансирование на другие направления. Тут стоит отметить, что в сети не раз всплывали фотографии F-22 Raptor с ржавчиной на фюзеляже на содержание которых просто нет денег. При этом звучало мнение, что ВВС слишком слабо финансируется и просто нет средств на обслуживание и текущий ремонт самолетов. Администрация Трампа похоже нашла решение этого вопроса за счет оптимизации расходов.

«Это не сокращение. Это переориентация и реинвестирование существующих средств в создание сил, которые защищают вас, американский народ» - высказывается министр обороны США Питер Хегсет.

По разным данным указанные 8 процентов составят почти 17 миллиардов долларов, 15 из которых придется на ВВС США. Однако с оптимизацией не все согласны, так4 как это может ударить по Космическим войскам, которые сейчас проходят процесс создания структуры и такой удар может привести к негативным последствиям. Кроме того, предыдущие администрации Белого дома также собирались снизить количество F-22 и A-10, но проходу законопроекта мешали конгрессмены, который блокировали инициативу с предлогом в виде заботы о безопасности страны.