Выполнили электронные (учебные) пуски ракет по целям.

Не секрет, что общая протяженность береговой линии России превосходит 39 тысяч километров и ее необходимо защищать от агрессии флота потенциального противника. Для этого используют не только Военно-морской флот и ВВС, но и сухопутные ракетные комплексы, обладающие мобильностью и способные незаметно перемещаться вдоль береговой линии. Например, береговой ракетный комплекс «Бастион», который принял участие в отражение учебной угрозы во время учений Тихоокеанского флота РФ.

Береговой ракетный комплекс «Бастион» размещается на нескольких мобильных платформах и способен быстро развернуться на позиции и нанести удар ракетами по назначенным целям. Это было продемонстрированно во время учений ТОФ на Камчатке, где БРК «Бастион» поразил имитационную мишень электронным способом, а затем оперативно свернулся и незаметно покинул позиции. Об этом сообщил представитель ТОФ в заявлении для ТАСС.

«На Камчатке подразделения БРК "Бастион" берегового ракетного соединения ТОФ выполнили электронные (учебные) пуски ракет по целям, имитирующим отряд кораблей условного противника.» - сообщили представитель ТОФ ТАСС.

Комплекс «Бастион» приняли на вооружение в 2010-м году после чего пошел в войска. В качестве основной ракеты используется «Оникс», он же «Яхонт» в более продвинутой версии. «Бастион» в экспортном варианте поставили для вооружения Сирийской АРАБСКОЙ Республики и Вьетнама, а в НАТО его прозвали «Марионетка».