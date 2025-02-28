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g1tarist
В России заметили КамАЗ с артиллерийской шестиствольной установкой АК-306 в кузове
АК-306 оснащена шестиствольным орудием АО-18Л.

На территории России заметили и сфотографировали грузовик КамАЗ с установленным на грузовой платформе шестиствольным корабельным орудием АК-306. Это орудие используется Военно-морским флотом РФ для ведения огня по летящим целям разной конфигурации, в том числе использовали для сбития дронов.

На опубликованной ТАСС фотографии видно, что корабельная автоматическая пушка АК-306 установлена на КамАЗ 5350. При этом видно, что тент грузовика откинут, что навело на предположение, что такое самоходное орудие используется для поражения низколетящих целей за счет приличной дальности выстрела и скорострельности в пределах 1000 выстрелов в минуту. При этом непонятно каким именно образом оружие АК-306 управляется, так как на кораблях за наведение на цель отвечает дистанционная система управления.

«АК-306 оснащена шестиствольным орудием АО-18Л, которое позволяет поражать воздушные цели на наклонной дальности до 4000 метров. Скорострельность установки составляет 1000 выстрелов в минуту. При установке на кораблях АК-306 наводится дистанционно. Можно предположить, что установку на шасси КамАЗа доработали для использования на земле» - пишут в источнике.

Отметим, что ВС РФ за последнее время не раз использовало корабельные орудия, устанавливая их для своих нужд на сухопутные платформы. Например, не раз появлялись фотографии с МТ-ЛБ, на которую установили 25-мм спаренные установки 2А3М, а на простые грузовики нередко монтировали ЗУ-23-2.

Также не стоит думать, что ВС РФ в этом вопросе оригинальны, так как американские военные использовали в Ираке и Афганистане 20-мм пушки Phalanx CIWS. Корабельные зенитные орудия переделали под реалии сухопутной эксплуатации и назвали Centurion C-RAM. ВС США применяли «Центурионы» для обороны своих баз от ракетных и артиллерийских ударов.

#россия #камаз #ак-306
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