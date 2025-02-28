Эти дроны удивили американских экспертов.

Смекалка российских военнослужащих смогла в очередной раз поразить западную экспертную среду. Речь идет о публикации в американском журнале «Форбс», который выпустил на своих страницах материал, посвященный российскому дрону-курьеру под названием «Вобла». Удивление американского журналиста понятно, так как этот самый дрон представляет из себя простую раму с прикрепленными к ней четырём FPV-дронами в качестве несущих двигателей. Самоделка используется ВС РФ для доставки грузов, которые слишком опасно доставлять другими способом.

Журналист «Форбс» даже пригласил одного из американских экспертов для оценки потенциала «Воблы». Как заявил приглашенный специалист у конструкции пока имеются недоработки, которые будут, по его мнению, исправлены по мере эксплуатации дрона-доставщика. В частности, отмечается тот факт, что «Вобла» в разных ситуациях имеет разное расположение несущих дронов и отличается формой использованной рамы. По поводу рамы эксперт высказался, что пока не выявлена оптимальная форма детали, которая будет обладать наибольшей эффективностью.

Стоит отметить, что «Вобла» представляет собой мультироторную систему, способную переносить до нескольких килограмм полезной нагрузки. Точных данных по массе переносимого груза нет, так как в разных дронах используются разные «двигатели». Что касается самой идеи использовать дроны для доставки грузов на переднюю линию или в труднодоступные места, то такое уже использовали в 2023-м году, а про гражданскую сферу нечего и говорить.