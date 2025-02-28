Уже открыт предзаказ для всех желающих.

Игра появится на новой платформе 29 апреля 2025 года. Уже сейчас в PlayStation Store можно оформить предзаказ. Это первый случай, когда популярная гоночная серия от Microsoft станет доступна владельцам консоли Sony.

Стоимость игры зависит от версии. Стандартное издание стоит $59,99. За Deluxe Edition с пропуском Car Pass придётся заплатить $79,99. А самая полная версия — Premium Edition — обойдётся в $99,99. В неё входят дополнения Hot Wheels, Rally Adventure, VIP-членство, стартовый набор и ранний доступ с 25 апреля 2025 года. Как говориться, выбор есть на любой вкус и кошелёк!

Forza Horizon 5 разработана студией Playground Games. Игра получила высокие отзывы на Xbox и ПК. Теперь её смогут оценить и владельцы PS5. Проект славится открытым миром, красивой графикой и огромным выбором автомобилей.

Одновременно с выходом игры на PS5, на всех платформах появится и новый контент. Пока подробностей нет. Это может быть новая трасса или дополнительные машины. Microsoft хочет сделать релиз особенным.

Интересно, что выход игры на PS5 — это шаг к сближению платформ. Раньше эксклюзивы Microsoft редко появлялись на консолях Sony. Эксперты говорят, что такой ход может привлечь новых игроков. А ещё это шанс для Sony и Microsoft укрепить сотрудничество.