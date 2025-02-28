Разработчики иногда вспоминают про Heroes of the Storm.

Компания Blizzard снова вспомнила про свою MOBA-игру Heroes of the Storm. В феврале 2025 года разработчики выпустили экспериментальное обновление под номером 2.55.10. Сейчас его тестируют на специальном сервере PTR. Это не первый случай, когда Blizzard возвращается к игре после долгого перерыва. Как говориться: "лучше поздно, чем никогда".

В новом патче разработчики сосредоточились на улучшении игрового процесса. Они исправляют ошибки и вносят правки в баланс персонажей. Например, теперь эффекты способностей будут правильно отображаться в режимах «Песочница» и «Пробный».

Еще одно изменение коснулось бонусов к скорости передвижения. Иногда на панели информации показывались неверные данные.

Персонаж Вайтмейн тоже получил обновление. Ее способность Divine Reckoning на 10-м уровне стала лучше восстанавливать ману. Кроме того, текст, показывающий урон, теперь отображается корректно.

Полный список изменений доступен на официальном сайте игры. Но пока неизвестно, как долго продлится тестирование на PTR-сервере.