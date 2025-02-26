Она полностью меняет привычное управление автомобилем.

В отличие от обычных машин, у Cybertruck нет механической связи между рулем и колесами.

Инженер Tesla Уэс Моррилл рассказал о плюсах технологии. Система позволяет менять настройки руля. На низкой скорости управлять машиной проще. А на высокой — руль становится более отзывчивым. Эксперты считают, что Steer-by-wire может изменить будущее электромобилей.

Cybertruck привлекает не только системой руля. У него прочный корпус из нержавеющей стали. Мощная электрическая платформа позволяет разгоняться до 100 км/ч за 2,9 секунды, а еще адаптивные фары. Tesla Cybertruck поступил в продажу в конце 2023 года.

Цены начинаются от 60 тысяч долларов.дает новые стандарты в отрасли.



