В настоящее время F-35 и Су-57Э конкурируют за индийский рынок.

10 февраля 2025-го года на авиационном шоу Aero India 2025 в Индии были показаны возможности российского истребителя 5-го поколения Су-57Э, который выполнил ряд сложных фигур высшего пилотажа. Эти полеты стали частью большой программы, которая должна привлечь Индию, как потенциального покупателя самолета. Особенно учитывая тот факт, что ВВС Индии имеют на вооружении истребители Су-30МКИ. Однако прямым конкурентом за выгодный контракт является американский истребитель F-35, также привезенный на выставку, но показанный только в статике.

Как пишет издание Defense News, несмотря на заявления Трампа о готовности продать индусам F-35 это может быть под большим вопросом. Причиной автор назвал, как ни странно, уже имеющийся на вооружении индийцев Су-30МКИ и дело не в том, что ВВС Индии так важно заиметь именно российский Су-57Э, а в том, что в противном случае американский F-35 придется сопрягать с уже имеющимся контуром управления. В прессе опасаются, что такое подключение невозможно, а также, что в этом случае может произойти утечка ценных американских технологий на сторону.

«Например, F-35 вряд ли будет разрешено подключаться к сетям, содержащим в своей основе индийские истребители Су-30МКИ российского производства» - пишет автор издания Defense News.

Однако пока индусы стоят на распутье и не могут определиться с тем, какой именно самолет они хотят купить. При этом ВВС страны остро чувствует необходимость в приобретении истребителей 5-го поколения, так как рядом с ними есть Китай, который занимается созданием своих машин такого класса и настроен по отношению к Индии не самым дружественным образом. Незадолго до Aero India 2025, замглавы Минобороны Индии Кумар заявил, что выбор будет зависеть от произведенного российским самолетом впечатления, но пока индийская сторона продолжает молчать.