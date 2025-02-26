Такое развитие событий допустил военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru.

Вопреки голословным заявлениям западных военных экспертов, Россия продолжает производить ракеты «Искандер» в необходимых количествах для своих Вооруженных сил. При этом ракеты не только производят, но и улучшают их для повышения эффективности каждого пуска. Примером может служить вариант «Искандер-1000», способный доставить специальный боеприпас на расстояние до 1000 км. Однако военный эксперт Анатолий Матвийчук в ходе своей беседы с представителями сайта «news.ru» предположил, что РФ может снизить производство ракет ОТРК «Искандер».

Как утверждает Матвийчук, толчком к снижению темпа производства «Искандеров» могут послужить удачные переговоры с США. Эксперт напомнил про такой термин, как оборонительная достаточность, который сейчас начал игнорироваться такими странами как Китай, США и РФ. Напомним, что под этими словами подразумевается производство вооружений, в основном ядерных, достаточных для оборонительных действий страны.

«Есть такое понятие, как "оборонная достаточность". Мы просчитаем все количественные и технические характеристики. Мы не говорим о том, что завтра мы утилизируем все "Орешники" и "Искандеры". Нет. Вероятно, мы, сохранив их конструктивные особенности и технологии, можем снизить производство» - заявил Матвийчук в интервью порталу «news.ru».

Эксперт добавляет, что такой поворот ситуации не приведет к немедленному разоружению и ликвидации таких комплексов, как «Орешник» или «Искандер». «Оборонительная достаточность» поможет странам не тратить лишние средства на ненужное накопление дорогостоящего вооружения. Тут стоит напомнить, что в прошлый раз когда проводилось нечто подобное, появился договор РСМД из которого Трамп благополучно вышел в годы своего предыдущего срока и более того инициировал создание комплексов «Тайфун» с ядерными вариантами ракет «Томагавк», способных лететь на 2000 км.