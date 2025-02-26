Об этом сообщил глава Департамента оборонной промышленности Халук Гергюн.

Последнее время Турция показывает уверенный рост своего военно-промышленного комплекса по направлению снабжения армии страны отечественной техникой. В частности, разрабатываемый турками ОБТ Aliay в 2025-м году начнет поступать в войска после запуска профильного завода в августе. Об этом рассказал глава Департамента оборонной промышленности Халук Гергюн, чьи слова были напечатаны изданием Daily Sarah.

Согласно заявлениям чиновника, уже в нынешнем году турецкая армия получит 3 единицы Aliay в свое распоряжение.

«В этом году, как и было обещано, мы поставим наши первые серийные танки нашей героической армии. В наши текущие планы входит открытие нашего завода в августе и начало и продолжение процесса производства всей нашей бронетехники» - рассказывает Гергюн.

Новые танки будут производиться силами компании BMC, которую глава ДОП посетил на днях в Анкаре. Разработка первого турецкого ОБТ стартовала в далеком 2007-м году и завершилась спустя 10 лет. Однако первые 4-ре прототипа смогли собрать только в 2023-м году, когда и провели их полноценные испытания. Стоит отметить, что в последние десятилетия турки закупали ОБТ у Германии и имели на вооружение Leopard 2A4, который и послужил в качестве референса для разработки собственной машины. Однако пока в открытых источниках нет информации про эффективность нового турецкого танка, так как производство Aliay только началось.