Компания хочет сосредоточится на успешных проектах.

Компания Warner Bros. закрывает сразу три студии: Monolith Productions, Player First Games и Warner Bros. Games San Diego. Также отменяется разработка игры про Чудо-женщину, которую ждали многие фанаты.

Warner Bros. решила сосредоточиться на своих самых известных проектах. Это игры по вселенным «Гарри Поттера», Mortal Kombat, DC и «Игры престолов». Компания хочет укрепить на рынке свои ключевые франшизы, которые уже давно популярны у игроков.

Руководство Warner Bros. призналось, что это решение было не простым: «Мы тщательно все обдумали и приняли это стратегическое решение». При этом компания отметила, что закрытие студий не связано с талантом сотрудников. Люди, работавшие там, не виноваты в таком исходе.

Warner Bros. планирует вернуть рост и прибыль в игровом направлении уже в 2025 году. Компания уверена, что новые проекты по известным франшизам помогут ей увеличить свою прибыль. Специалисты говорят, что такие перемены — не редкость в игровой индустрии. Компании часто меняют планы, чтобы сосредоточиться на самых прибыльных проектах.

Пока неизвестно, что будет с сотрудниками закрытых студий. Warner Bros. не дала точных комментариев об их будущем.