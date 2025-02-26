Сейчас в игры Лесты играют 6.5 млн человек ежемесячно.

Компания «Леста Игры», создатель популярных игр «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz, подвела итоги 2024 года. Выручка компании составила 35 миллиардов рублей. Об этом рассказал руководитель группы компаний Малик Хатажаев.

По сравнению с 2023 годом доходы выросли на 40%. Это значит, что дела у компании идут лучше, чем раньше. А что касается чистой прибыли «Лесты» - она достигла 16 миллиардов рублей. Хатажаев пояснил, что часть денег удалось заработать благодаря депозитам. Но главный источник дохода — это рост числа игроков.

Сейчас игры «Лесты» привлекают 6,5 миллиона человек каждый месяц. Это большая аудитория, которая активно играет и поддерживает проекты компании. Эксперты отмечают, что популярность танков и кораблей в России остаётся высокой. Например, «Мир танков» уже много лет держится в топе онлайн-игр.

«Леста Игры» планирует и в будущем обновлять свои проекты и привлекать ещё больше пользователей. В 2024 году команда выпустила несколько крупных обновлений для «Мира танков» и «Мира кораблей». А что самое главное - игроки хорошо приняли эти новинки.

По данным аналитиков, в 2024 году рынок видеоигр в стране увеличился на 15%. «Леста Игры» — одна из компаний, которые задают тон в этой сфере. Их проекты остаются востребованными не только в России, но и за её пределами.

Успех «Лесты» связывают с простыми и понятными играми. Они нравятся людям разного возраста. Кроме того, компания активно работает над улучшением графики и добавлением нового контента.