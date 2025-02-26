Steam продолжает работать в России без ограничений.

Роскомнадзор заявил, что платформа полностью соблюдает законы страны. Об этом рассказал заместитель главы ведомства Вадим Субботин. Ранее в интернете ходили слухи о возможной блокировке Steam. Однако Роскомнадзор уже не раз опровергал эту информацию. В РКН уточнили, что причин для запрета нет. Платформа выполняет все требования российского законодательства. Например, недавно Steam убрал со страницы игры Desert Stalker контент, связанный с ЛГБТ. Напомним, что в России ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено.

Ни для кого не секрет, что Steam — одна из самых популярных игровых платформ в мире. В РФ этой платформой пользуются миллионы людей. Игроки покупают игры, общаются в сообществах и следят за новинками. Блокировка могла бы вызвать недовольство среди пользователей. Но пока этого не предвидится.

Роскомнадзор следит за тем, чтобы интернет-ресурсы соблюдали законы. Если платформа нарушает правила, ей дают время на исправление. Steam, судя по всему, оперативно решает такие вопросы. Это и позволяет ей оставаться доступной для россиян без ограничений.